Il Collegio 7, è ufficiale: quando inizia, cast e anticipazioni della settima edizione del docureality

Il Collegio 7. Sono ottime le notizie per i fan più accaniti della rinomata serie targata Rai: infatti è stata da poco confermata la messa in onda della settimana edizione. Il docureality, così come vuole la tradizione, vedrà la luce a breve, precisamente il prossimo autunno. Le registrazioni, invece, dovrebbero iniziare già a partire da fine luglio. Come al solito, però, le indiscrezioni non tardano ad arrivare, e questa volta sono molto importanti. Pare che il format potrebbe essere completamente stravolto.

Nuova stagione

Dunque, nonostante la serie non abbia ricevuto nella scorsa edizione il successo sperato, hanno riconfermato la messa in onda a partire dal prossimo autunno. Ma con dei cambiamenti. In realtà, a quanto pare, sarà tutto il palinsesto Rai a dover subire delle modifiche importanti.

Forti cambiamenti ne Il Collegio 7, ma non solo

Anche se l’ultima edizione de Il Collegio non ha registrato ascolti ottimi, la Rai ha deciso di confermare la messa in onda di una nuova stagione. Il docureality andrà sempre in onda sul secondo canale della televisione di Stato, ma sembra che subirà qualche cambiamento importante. L’AD, Carlo Fuortes, ha in mente di introdurre le «direzioni per generi», a discapito delle «direzioni di rete», per fare un semplice esempio. In sostanza, le reti Rai diverranno una sorta di contenitori da riempire con differenti tipologie di programma. Per ora, anche i beninformati hanno pochissime informazioni a disposizione: non ci rimane che attender che qualche altra informazione trapeli dai corridoi Rai.