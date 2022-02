Masterchef Italia, anticipazioni puntata 10 febbraio 2022: prove, concorrenti in gara, ospiti, eliminati, repliche e streaming

Dopo l’eliminazione di Dalia e Pietro, torna questa sera l’appuntamento su Sky con Masterchef Italia, il cooking show più amato e seguito di sempre. I concorrenti rimasti in gara sono pronti a ritornare tra i fornelli con i loro grembiuli, tra prove, giudizi dei tre chef stellati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli e tanti ostacoli da superare. Ma cosa succederà nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 10 febbraio, a partire dalle 21.15?

Masterchef Italia, anticipazioni 10 febbraio 2022: le prove di stasera

Sono 9 i concorrenti rimasti in gara, pronti a mettersi ancora alla prova anche di fronte a due grandi personaggi, che saranno gli ospiti della puntata. Stiamo parlando di Iginio Massari e Terry Giacomello, pasticciere di successo il primo e chef ‘sperimentatore’ l’altro. Nella prima parte, come sempre, ci sarà la Mystery Box e gli aspiranti cuochi dovranno costruire un piatto di alta cucina con ingredienti misteriosi. O meglio, troveranno una bottiglia d’acqua e con questa dovranno inventare qualcosa. Poi, ci sarà il temuto momento della Masterclass: in questo caso, i partecipanti dovranno fare i conti con la prova d’alta pasticceria e a giudicarli sarà proprio il grande Iginio Massari.

Leggi anche: Masterchef 11, anticipazioni 10 febbraio 2022: ospiti Iginio Massari Terry Giacomello

Masterchef Italia puntata 10 febbraio 2022: cosa succederà stasera

Ma non finisce qui. La puntata terminerà con il terzo Skill Test, che sarà presentato da Terry Giacomello, noto come chef sperimentatore. Cosa dovranno fare i concorrenti?