Masterchef 11, anticipazioni 10 febbraio 2022: ospiti Iginio Massari Terry Giacomello

Siamo pronti per assistere a una nuova e travolgente puntata di Masterchef: chi sarà l’undicesimo più grande chef italiano? Giovedì 10 febbraio 2022 arriveranno molte novità che lasceranno tutto il pubblico in trepida attesa. L’eliminazione di Dalia e Pietro, infatti, ha lasciato tutti i telespettatori con il fiato sospeso. In questa nuova puntata torneranno come ospiti dei grandi maestri chef: Iginio Massari e lo sperimentatore Terry Giacomello. Ma sbirciamo insieme tutte le anticipazioni!

Anticipazioni Masterchef 11, febbraio: la Mistery Box

La prima puntata sarà, come da tradizione, quella dedicata alla Mystery Box. Quindi i vari concorrenti dovranno realizzare un piatto dell’altra cucina con gli ingredienti misteriosi scelti per la puntata. Ma, primo colpo di scena: questa settimana sappiamo già l’ingrediente segreto: sembra, infatti, che esso sia una bottiglia d’acqua. «La Mystery Box porterà inaspettatamente la Masterclass in acque pericolose», questa la citazione a proposito della puntata del 10 febbraio. Giorgio Locatelli, uno dei giudici (insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo) ha svelato qualche indizio: «Chi sta sopra una certa soglia, potrà andare avanti».

La prova di alta pasticceria e lo Skill Test

Ma sapere l’ingrediente segreto non aiuta a star più rilassati: è infatti tornato Iginio Massari, il maestro dell’alta pasticceria, nonché terrore dei concorrenti. Lo chef, infatti, è presente ogni anno a Masterchef solo per la temutissima, nonché difficilissima, prova di pasticceria. E, in questa undicesima edizione, sono molti gli aspiranti che hanno qualche problema con i dolci. Non solo: l’uomo ha dei modi non molto alla mano, situazione che non tranquillizza i concorrenti. «Vi spaventerò con quello che ogni pasticcere teme di più», queste le sue parole a proposito delle anticipazioni. «Le vostre stesse lacune». E se questi due elementi non bastassero, c’è anche il terzo Skill Test, realizzato da un ospite speciale, una prova che si professa “terribile”, ma che si prospetta anche “molto creativo”. Potrebbe trattarsi dello “chef sperimentatore”, Terry Giacomello? Ma per avere ogni certezza non resta che sintonizzarsi e gustarsi la nuova puntata in onda giovedì 10 febbraio 2022.