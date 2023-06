Arena di Verona 100 anni in una notte su Rai 1: ecco quando, ospiti e programma completo

Su Rai 1, arriva “Arena di Verona 100 anni in una Notte”, che vedrà la conduzione di Milly Carlucci e il ritorno in tv di Sophia Loren. Per l’occasione, la leggendaria attrice italiana sarà la madrina della serata. Il programma andrà in onda sul primo canale nella giornata di venerdì 16 giugno, in prime time dalle ore 20.35. Ad accompagnare sul palco la Carlucci, due presentatori d’eccezione: Alberto Angela e Luca Zingaretti.

“Arena di Verona 100 anni in una Notte” su Rai 1

L’occasione celebrerà i 100 anni del Festival Lirico più famoso del mondo, che si svolgerà all’Arena di Verona. Per l’occasione, lo storico anfiteatro inaugurerà la nuova stagione dell’Aida. L’evento è stato presentato pochi giorni fa a Roma, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura. Milly Carlucci sarà incaricata di guidare l’evento durante il suo svolgimento, consapevole di avere tra le mani il programma RAI più importante dell’anno (si veda la presenza della Loren).

Un grande impegno per Milly Carlucci

Sulle pagine di FanPage, Milly Carlucci esprime grande gioia per questo impegno in RAI: “Quello che sto per vivere è un grande privilegio, ringrazio la fata madrina che mi ha permesso di fare questo lavoro. Ho il compito emozionante di prendere per mano un pubblico che non può non essere toccato dalla bellezza di questo insieme, se vogliamo parlare di ciò che l’Italia può rappresentare nel mondo, l’Arena e la musica sono una perfetta cartolina, siamo l’eredi di questo patrimonio. Racconteremo tante storie, Aida, Verdi, l’Arena”.

L’Aida su Rai 1

La leggendaria opera andrà in onda su Rai 1, in un momento che farà tornare la televisione italiana a regalare grandi momenti di cultura. La protagonista sul palco dell’Arena di Verona sarà Anna Netrebko, accompagnata per l’occasione dal tenore Yusif Eyvazov. Il tenore interpreterà Radamès, diretto in questo evento dall’esperta bacchetta del maestro italiano Marco Armiliato.