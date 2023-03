Melike Ipek Yalova, chi è Mujgan di Terra Amara: età, carriera, film, foto, Instagram, ex marito, fidanzato e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. La padrona di casa, Silvia Toffanin, anche oggi accoglierà in studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Proprio come farà Melike Ipek Yalova, attrice e modella turca, nota in Italia per aver interpretato il ruolo di Mujgan nella serie di successo Terra amara.

Cosa sappiamo sull’attrice e modella turca Melike Ipek Yalova di Terra Amara

Melike Ipek Yalova è nata ad Ankara il 29 aprile del 1984 ed è una nota attrice e modella. Lei è venuta al mondo dall’amore tra sua madre Aysen Yalova e suo padre Yuksel Yalova, ex ministro dello stato. Sappiamo che dopo aver studiato relazioni internazionali all’Università di Bilkent, Melike si è iscritta alla facoltà di politica internazionale e gestione delle crisi dell’Università La Sapienza di Roma, poi ha iniziato la sua carriera come attrice.

Gli studi a Roma e il successo

Il suo primo ruolo è stato quello della principessa Isabella Fortuna nella serie tv Il secolo magnifico, che è stata trasmessa su Show Tv. Poi dal 2012 al 2015 ha affiancato Kenan Imirzalioglu e Berguzar Korel nella serie Karadayi, una serie che l’ha resa ancora più famosa. Nel 2015 ha esordito sul grande schermo in un film d’azione, poi nel 2016 ha ricoperto il ruolo di Suzi in un’altra serie tv. Dal 2019 al 2021, invece, è stata scelta per interpretare la dottoressa Mujgan nella serie tv Terra Amara e nel 2011 e nel 2022 è entrata a far parte del cast di Mahkum, nel ruolo di Buge Yesari.

Chi è l’ex marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. L’attrice e modella turca dal 2019 al 2021 è stata sposata con Altug Gultan. Ora sembrerebbe essere single.

Instagram dell’attrice di Terra Amara

Melike Ipek Yalova è molto seguita su Instagram e con l’account @mipekyalova vanta oltre 760 mila followers.