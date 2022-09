Arena Suzuki su Rai 1: ospiti, scaletta, cantanti di stasera, data prossima puntata

Ci siamo, torna su Rai 1 l’appuntamento con “Arena Suzuki” ’60, ’70, ’80 e…’90! Al timone di questa grande festa che si terrà all’Arena di Verona troviamo ancora una volta Amadeus che a partire dalle 21.25 sarà pronto ad allietare il sabato sera degli affezionati telespettatori.

Arena Suzuki: una playlist di successi lunga quattro decenni

Una festa all’insegna della musica quale che è pronta a prendere il via da questa sera! Una playlist di successi quella che verrà proposta, i cui brani hanno caratterizzato ben quattro decessi iconici del panorama musicale internazionale. I pezzi verranno interpretati dagli artisti originali ma chi ci sarà questa sera sul suggestivo palco dell’Arena di Verona?

I cantanti che si esibiranno stasera

Ad esibirsi questa sera ci saranno: Holly Johnson con “Relax”, The Trammps con “Disco Inferno”, Acqua con “Barbie Girl”, Raf con “Sei la più bella del mondo”, Katrina con “Walking on Sunshine”, Haddway con ” What is love”, i Cugini di Campagna con “Anima Mia”, Nik Kershaw con “The riddle”, Fabio Concato con “Domenica Bestiale”, Rita Pavone con “Il ballo del mattone”, Fools Garden con “Lemon Tree”, Amii Stewart con “Knock on wood”, Dik Dik con “L’isola di Whight”, Double Dee con “Found love”, Rockets con “On the road again”, Matia Bazar con “Ti Sento” e Double You con “Please don’t go”.

In consolle Amadeus e Massimo Alberti

Ma non è tutto. Come per la passata edizione, Amadeus in consolle sarà accompagnato da Massimo Alberti e durante la serata farà ascoltare ai telespettatori il proprio repertorio da dj vocalist Anni ’60, ’70, ’80 e…’90. Partner dell’evento Radio 2.