Arianna Mihajlović, chi è la moglie di Siniša: età, figli, foto, Instagram

Arianna Mihajlović, chi è la moglie di Siniša, ospite di Verissimo domenica 21 gennaio 2024: età, figli, foto, Instagram. Tutto su di lei.

Volto molto famoso dello show business nostrano, Arianna Rapaccioni è un personaggio molto amato. Come noto, è stata la moglie dell’indimenticato ed indimenticabile sportivo Siniša Mihajlović. Ma cerchiamo di scoprire di più sulle generalità, sulla vita privata e sulle curiosità della bellissima donna che ha rubato il cuore del calciatore e allenatore di calcio serbo.

Dato il suo passato da showgirl e protagonista di una delle coppie più benvolute del mondo dello spettacolo italiano, gli ammiratori vorrebbero conoscere di più sul privato di Arianna che, domenica 21 gennaio 2024 sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Tutti i dettagli al riguardo.

Chi è Arianna Rapaccioni, moglie di Siniša Mihajlović

Nata a Roma nel 1972, Arianna Rapaccioni ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione sin da giovanissima. Infatti, molti se la ricordano quando negli anni Novanta era la soubrette di Fabrizio Frizzi nella seguitissima trasmissione del preserale Rai Uno Luna Park. Come la diretta interessata dichiarerà nel tempo, non ha continuato con la sua carriera per amore. Effettivamente, da ciò che si apprende, a seguito di aver conosciuto l’uomo della sua vita in un ristorante della Capitale, ha lasciato il suo ruolo di valletta a metà anno.

Dopo aver fatto la conoscenza dell’allora giocatore della Sampdoria Siniša Mihajlović nel 1995, Arianna e la sua dolce metà si sono sposati nel 1996. Però, la cerimonia con rito ortodosso avrà luogo anni più tardi, ovvero nel 2005. Inoltre, la coppia ha avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dušan e Nicholas.

Arianna Mihajlović figli

La primogenita di Siniša e della moglie è Viktorija, nata nel 1997. Quest’ultima, insieme alla sorella Virginia, nata un anno dopo di lei, ha preso parte alla quattordicesima edizione del reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi, condotta nel 2019, ancora da Alessia Marcuzzi. In più, è stata proprio la seconda figlia del ‘Sergente’ a rendere lui e la Rapaccioni nonni per la prima volta. Infatti, nel 2021, è nata Violante, frutto dell’amore di Virginia e del calciatore Alessandro Vogliacco.

Poi vi sono Miroslav, Dušan e Nicholas, nati, rispettivamente, nel 2000, nel 2002 e nel 2004. Il primo dei tre aveva iniziato a seguire le orme del padre, giocando con Lazio, Tor di Quinto e Sampdoria nei settori giovanili. Però, ha compreso che la sua vocazione era un’altra e, per cui, ha deciso di intraprendere l’avventura di allenatore.

Non tutti sanno, inoltre, che Siniša Mihajlović ha avuto, nel 1993, un ulteriore figlio di nome Marko con un’altra donna, con la quale la relazione era finita nel momento della nascita del bimbo.

Arianna Rapaccioni Instagram

La bellissima Arianna ha il suo profilo Instagram, nel quale ha adottato il cognome del suo amatissimo marito. Infatti, il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è il seguente: @ariannamihajlovic. Nel suo account, la Rapaccioni pubblica attimi della sua vita quotidiana e, soprattutto, condivide il ricordo dell’indimenticato ed indimenticabile Siniša Mihajlović.