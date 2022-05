Alessia Marcuzzi: chi è, anni, carriera, vita privata, figli, marito, curiosità

Domenica In. Tutto già pronto per questa puntata speciale nel salotto di Mara Venier: stesso format, stessa organizzazione ma orario diverso. A breve andrà in onda Domenica In e gli ospiti sono già pronti per rispondere alle domande che seguiranno. Tra questi anche la bellissima e famosissima Alessia Marcuzzi. Scopriamo meglio chi è.

Chi è, biografia e la giovinezza

Alessia Marcuzzi è nata a Roma l’11 novembre 1972 e dunque la sua età è di 46 anni ed è alta 1,78 m. Si diploma e decide di frequentare il corso di Dizione e Recitazione alla scuola Mario Riva a Roma. La sua prima attività nel mondo dello spettacolo è legata alla trasmissione “Occhio al dettaglio“.

L’ingresso in Rai e il Festivalbar

Successivamente entra in Rai con Pippo Baudo dove lavora in alcune produzioni tra cui “Tutti a casa” e “Il gioco dell’oca“. L’anno successivo passa a Mediaset dove conduce il concerto “Radio Non Stop Live“.

Proseguendo la sua carriera televisiva Alessia Marcuzzi ha partecipato in veste di conduttrice al Festivalbar dal 1996 al 2002 insieme a colleghi come Daniele Bossari, Fiorello e Amadeus.

Nel 1998 realizza un calendario e tutta Italia inizia a parlare della bella showgirl italiana. Successivamente conduce “Mai Dire Gol” con la Gialappa’s Band e lavora in diversi film come attrice, tra cui “Il mio West” di Giovanni Veronesi. Ha condotto negli anni il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi.

Vita privata, figli e marito

Alessia Marcuzzi è stata sposata con l’ex calciatore ed allenatore Simone Inzaghi, da questa relazione è nato il primo figlio Tommaso nel 2004. Successivamente si sposa con Francesco Facchinetti (DJ Francesco) e cui lui ha la seconda figlia, Mia. Dopo qualche anno la coppia si divide e dal 2014 la conduttrice dell’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marcone.

Instagram

Seguitissima anche sui social (Instagram), dove pubblica costantemente scatti e video simpatici e travolgenti, vanta ben 5,4MIL follower.