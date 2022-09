Paolo Calabresi, chi è l’ex marito di Alessia Marcuzzi: età, lavoro, Instagram

Paolo Calabresi è, o meglio era considerando la recente notizia della separazione, il marito della showgirl Alessia Marcuzzi. Tra i due però l’idillio d’amore è finito con la coppia che ha annunciato la fine della loro storia. Per il produttore televisivo dunque, così come per la Marcuzzi, è tempo di tornare single.

La biografia di Paolo Calabresi Marconi

Imprenditore, produttore televisivo, Paolo Calabresi Marconi (questo il suo nome completo) gestisce una società specializzata in spot televisivi. La sua notorietà è cresciuta però grazie all’unione con Alessia Marcuzzi con la quale si sono sposati nel 2014, prima della separazione a settembre 2022. Calabresi è nato nel 1971 ed oggi pertanto ha 51 anni compiuti (data del compleanno 20 aprile).

La fine della storia con Alessia Marcuzzi

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”, queste le parole della coppia rilasciate all’agenzia di stampa Ansa. Dopo Ilary e Totti dunque un’altra relazione “vip” è giunta al capolinea. Anche se in modo decisamente meno conflittuale.

Foto profilo IG Alessia Marcuzzi