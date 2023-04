Armando Incarnato di Uomini e Donne ha un manager? Anticipazioni puntata oggi

Uomini e Donne continua a sfornare personaggi che vanno al centro dell’attenzione del pubblico, con queste personalità, che oltre a far discorrere del programma, non riescono a fare a meno di comparire davanti a una telecamera. Tra queste persone, c’è anche Armando Incarnato. L’uomo, infatti, è sulla bocca di migliaia di italiano perché, oltre a partecipare al programma di Maria De Filippi, ha anche delle questioni che lo riguardano che fanno discutere.

Il caso di Armando Incarnato a “Uomini e Donne”

Dalle ultime segnalazioni pervenute dal pubblico attraverso i social, sul conto di Incarnato sono numerose situazioni. Anzitutto, quella dove l’uomo sarebbe seguito da un famoso manager del mondo dello spettacolo. Insomma, una condizione che non renderebbe – almeno teoricamente – non renderebbe Incarnato un perfetto sconosciuto. I dettagli sul manager dell’uomo, potenzialmente potrebbero arrivare dopo questo periodo di Pasqua e Pasquetta, con una nuova puntata del programma di Maria De Filippi.

Armando, come sappiamo, da diverso tempo ha problemi con la sua nomea. Condizioni che, a dirla tutta, potrebbero addirittura rendere incompatibile la sua permanenza nel programma della De Filippi. Infatti, per Incarnato si parlerebbe di grossi guai sulle spalle, che sarebbero stati smascherati da Gianni Sperti (a che titolo?) e potrebbero metterne a repentaglio la prosecuzione con le presenze a “Uomini e Donne”. Ma che tipo di problemi posso aver toccato Armando Incarnato? Perchè Gianni Sperti, dopo la veste di opinionista nel programma televisivo, ora veste i panni dello Sherlock Holmes di tutto? Domande che forse stuzzicheranno la fantasia di chi segue appassionatamente il programma di Maria De Filippi.

I problemi di Incarnato

A destare chiacchiere su Incarnato, l’accusa posta dalla tronista Nicole. Dopo le tante voci riguardo l’uomo, sarebbe arrivata voce come la visibilità pubblica di Armando Incarnato passi dalle mani di un manager (è proibito, trattandosi del mondo dello spettacolo?). A voler lasciare il programma, sarebbe lo stesso Incarnato, che vive l’azione di Nicole e Gianni Sperti come un accanimento senza un reale motivo per metterlo in atto.