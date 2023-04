Uomini e Donne, anticipazioni 11 aprile 2023: ultime news su Armando Incarnato, oggi il trono di Nicole

Dopo la pausa per via della Pasquetta, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la scelta di Lavinia, che è felice al fianco di Alessio Corvino, e dopo le non poche polemiche al centro dello studio tra i protagonisti del trono Over, oggi i riflettori su chi e su quale storia saranno puntati? E cosa accadrà nel salotto, che vede al timone da anni Maria De Filippi? Ecco tutte le anticipazioni.

Tutti contro Armando oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni oggi andrà in onda la puntata che è stata registrata venerdì scorso, prima di Pasqua. E molto probabilmente, come ha anticipato l’esperto Lorenzo Pugnaloni, si inizierà col trono Over. E, quindi, da Armando Incarnato, uno dei protagonisti indiscussi (e discussi) del parterre maschile. Tutti, infatti, lo attaccheranno: Aurora Tropea, Riccardo Guarnieri, Gianni Sperti. E tutti sono quasi certi di una cosa: Armando fuori dallo studio ha un manager. Cosa succederà oggi in studio?

Restando nel trono Over, invece, per Paola Ruocco arriverà un nuovo corteggiatore e lei deciderà di conoscerlo meglio!

Il trono di Nicole, Cristian si elimina

Ma non finisce qui. Molto probabilmente, ma la certezza come sempre non c’è, si potrebbe parlare anche di Nicole Santinelli, la nuova tronista che è all’inizio del suo percorso. A quanto pare, qualcuno si è accorto che Andrea Foriglio, l’osteopata romano e suo corteggiatore, durante un ballo le ha lasciato un bigliettino. Lei ha cercato di giustificarsi, ma nessuno le crede. E Cristian, l’altro suo pretendente che per Nicole era il più vero, limpido e sincero, ha deciso di auto eliminarsi dal dating show. Ritornerà? Chissà…

Non ci resta che seguire le prossime puntate del dating show, in attesa di maggio e delle scelte dei tronisti. L’appuntamento, intanto, è per oggi, martedì 11 aprile a partire dalle 14.45 su Canale 5!