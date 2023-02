Cristian di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Nicole: età, lavoro, foto e Instagram

Uomini e Donne ha dato il via ad un altro trono classico, molto entusiasmante, con una nuovissima tronista che si sta rivelando molto forte e decisa: si chiama Nicole, e al momento sta conoscendo due ragazzi molto simpatici, che sono Andrea e Cristian. Voi avete già il vostro preferito? Vediamo di conoscere meglio Cristian che proprio oggi ha commentato la sua prima esterna con la bella Nicole. Ecco come è andata la puntata di oggi e quali sono state le reazioni del pubblico in studio, nel salotto di Maria De Filippi.

Andrea Foriglio di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Nicole: età, lavoro, foto e Instagram

Cristian, chi è il nuovo corteggiatore di Nicole

Cristian è un nuovo corteggiatore sceso per Nicole, da qualche giorno. Il giovane ragazzo è bello, spigliato, sincero e naturale. E sono proprio queste caratteristiche che pare abbiano fatto grande presa sulla bionda Nicole. La tronista è davvero molto decisa, senza troppi ghirigori dice sempre quello che pensa, e per questo in studio temevano che lo avrebbe subito radiato, come del resto ha fatto con il suo predecessore Rocco. Ma a Cristian è andata bene, la sua esterna ha fatto colpo anche sul pubblico. Ha invitato Nicole in un bel parco naturale, le ha dato una tuta ed entrambi si sono messi a fare una bella corsa rinvigorente, anche per rompere il ghiaccio con un po’ di movimento fisico. Ma poi, dopo un po’ di movimento, è arrivato il momento delle parole, di conoscersi meglio.

Come è andata l’esterna di oggi a Uomini e Donne

Cristian si è dimostrato molto sincero, schietto e simpatico, tutte cose che hanno colpito molto Nicole, che si è sentita molto a suo agio e non lo ha mai nascosto. Un’esterna davvero molto diversa dalla precedente, cioè quella con Andrea. Anzi, potremmo dire diametralmente opposta. Se Andrea è molto impostato, preciso e curato, dall’altra Cristian è un ragazzo che potremmo definire al naturale.