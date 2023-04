Uomini e Donne oggi va in onda? Anticipazioni puntata lunedì 10 aprile

Il palinsesto di Canale 5, nella giornata di oggi, 10 aprile, subisce delle variazioni. In occasione della Pasquetta, infatti, non andrà in onda Uomini e Donne il talk show condotto da Maria De Filippi che invece condurrà il day time del talent Amici 22. Sembra, quindi, che in occasione delle festività ci saranno delle modifiche nella scaletta dei programmi che andranno in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. Andiamo a scoprire cosa cambia.

Come mai non andrà in onda Uomini e Donne

La decisione di non mandare in onda Uomini e Donne è, semplicemente, la conferma di una linea adottata da tempo. La trasmissione in occasione delle feste e dei ponti subisce uno ‘stop’, tornando poi nei giorni feriali. Bisognerà, pertanto, aspettare fino a domani per scoprire cosa è successo nel trono classico e nel trono over. Ma, per quanto non venga trasmesso il talk show, i programmi su Canale 5 andranno ovviamente avanti e al posto di Uomini e Donne verrà trasmesso un film: Adeline. Sempre nella giornata di oggi anche la soap Terra Amara non verrà trasmessa, mentre torna puntuale alle 14.11 la soap Beautiful.

Torna, invece, l’appuntamento con il daytime del talent show: Amici 22

Diverso, invece, sarà per il talent show Amici che anche oggi arriverà puntuale sul piccolo schermo, consentendo a tutti gli appassionati di seguire le vicende degli allievi della scuola più seguita della tv. Sarà la volta in cui il pubblico potrà finalmente vedere dal vivo quali sono state le reazion id egli eleminati nel corso del serale di sabato 8 aprile. Ma nella giornata di festa, sono anche altri i cambiamenti previsti e subito dopo il programma condotto da Maria De Filippi verrà prima trasmesso il film Rosamunde Pilcher: incontro con il passato, a seguire ci sarà una nuova puntata di Avanti un altro e in prima serata verrà trasmesso il film Belle & Sebastien.