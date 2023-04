Uomini e Donne, perché Alessandro Sposito e Pamela sono in crisi? Anticipazioni puntata oggi

Uomini e Donne non si smentisce mai, e anzi, è sempre in grado di regalare tanto gossip ed emozioni ai suoi telespettatori. Anche oggi, venerdì 7 aprile 2023, ritorna al suo solito orario su Canale 5 con tantissime novità. Al centro dello studio vedremo Alessandro e Pamela, che torneranno sotto i riflettori per parlare della loro storia d’amore. Ecco qualche anticipazione.

Raffaella Mennoia, chi è l’amica di Maria De Filippi: età, carriera, fidanzato, foto e Instagram

Anticipazioni Uomini e Donne per oggi: Alessandro Sposito e Pamela sono in crisi

Maria De Filippi è pronta a gestire un’altra densissima puntata di Uomini e Donne, il suo dating show dal successo nazionale che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14.45. Nelle ultime puntate è successo davvero di tutto, soprattutto in questa settimana, durante la quale l’evento più importante è stato sicuramente la scelta di Lavinia che, alla fine, ha optato per il suo biondo che non ha potuto non dirle di sì, coronando così la loro lunga conoscenza durata mesi. Oggi, però, si volta pagina, e si ritorna nuovamente al trono over, in particolare con Alessandro e Pamela, che torneranno in studio per aggiornamenti sulla loro storia d’amore. I due, durante la puntata, non nasconderanno che le cose non stanno andando proprio per il verso giusto. Ma quale sarebbe il motivo? Secondo il cavaliere, la donna avrebbe dimostrato in più occasioni di non tenerci molto al loro rapporto, di essere fin troppo disinteressata per certi aspetti. Dal canto suo, invece, la dama attaccherà l’ex cavaliere perché considerato un po’ troppo geloso e pesante nella conoscenza. In questo mondo, la coppia dà segni di enorme cedimento, elementi insanabili che forse potranno portare direttamente alla rottura.

L’intervento di Maria De Filippi in puntata

E, poi, stando alle anticipazioni, dovrebbe arrivare la decisione finale e il colpo di scena del cavaliere: Alessandro non nasconderà di certo il fatto di aver capito che la storia con la donna non può andare avanti con tali elementi, dal momento che i due non fanno altro che litigare. Alessandro, dunque, annuncerà di voler porre fine a questa loro storia d’amore. Ed è a quel punto che Maria De Filippi interverrà nella discussione, cercando di far capire ad entrambi che sarebbe un peccato troncarla così, in questo modo. Le daranno ascolto?