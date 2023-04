Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: il trono di Nicole, ultime news su Gemma e Armando

Dopo la scelta di Lavinia, che ha deciso di uscire mano nella mano dal programma dopo ben 7 mesi con Alessio Corvino, Uomini e Donne continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Tra storie d’amore, confronti, scontri, polemiche, risate e grandi emozioni. E oggi, salvo cambiamenti dell’ultima ora, verrà registrata la prima puntata, quella che poi vedremo a partire dalla settimana dell’11 aprile. Sì, perché a Pasquetta la trasmissione della De Filippi si ferma e i fan dovranno aspettare un po’ per seguire le vicende del trono Over e dei giovani.

I troni di Nicole e Luca a Uomini e Donne, ultime news sui tronisti

Come ha spiegato l’esperto Lorenzo Pugnaloni oggi e domani verranno registrate le due puntate di Uomini e Donne, quelle che poi vedremo dalla settimana prossima in onda. E, molto probabilmente, la padrona di casa punterà i riflettori sui due tronisti. Da una parte Nicole, dall’altra Luca. La prima ha già baciato due corteggiatori, Andrea e Carlo, ma sta conoscendo meglio Cristian che reputa vero e sincero. Il secondo, invece, ha portato in esterna diverse ragazze ed è rimasto colpito da Alessia e Alessandra. Ma siamo solo all’inizio del percorso e i colpi di scena non mancheranno!

Anticipazioni trono Over, Armando e Rebecca

Ma non finisce certo qui. Protagonisti potrebbero essere, ovviamente, anche dame e cavalieri del trono Over. E i riflettori potrebbero essere puntati su Gemma Galgani, che ha deciso di dichiararsi a Claudio, volto nuovo della trasmissione, e Armando Incarnato, che sta conoscendo meglio Rebecca. Nonostante le polemiche e le critiche degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Riccardo Guarnieri, invece, sta uscendo ancora con Valentina?

Non ci resta che pazientare un po’ per scoprire cosa accadrà. Oggi, intanto, in studio ritorneranno Alessandro e Pamela, i due che avevano lasciato il programma mano nella mano e racconteranno come sta procedendo la loro storia lontano dalle telecamere.

In aggiornamento