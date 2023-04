Rebecca, chi è la corteggiatrice di Armando Incarnato a Uomini e Donne: età, lavoro e Instagram

Ci siamo, tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Uomini e Donne! L’appuntamento, come sempre, è previsto su Canale 5 alle 14.45 quando l’abile padrona di casa Maria De Filippi sarà pronta a regalare ai suoi affezionati telespettatori tante emozioni e colpi di scena! Quest’oggi al centro dello studio ci sono delle nuove dame. Tra di loro anche Rebecca che vuole conoscere il cavaliere Armando. I due sono usciti insieme e sembra esserci già un certo feeling ed una certa complicità! Come andrà la loro conoscenza?

Cosa sappiamo di Rebecca, la nuova corteggiatrice di Armando

Rebecca vuole conoscere il cavaliere Armando. I due sono usciti insieme a cena e hanno passato una serata piacevole. Tra di loro sembra esserci un certo feeling ed una certa sintonia ed Armando è intenzionato a proseguire la loro conoscenza in quanto ritiene che Rebecca rispecchi il proprio ideale di ragazza. Insomma, gli ingredienti affinché il loro legame possa decollare evolvendosi in qualcosa di importante sembrano esserci tutti. Non ci resta altro da fare che attendere gli sviluppi di questa nuova frequentazione!