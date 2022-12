Alessio di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Rosita: età, lavoro, vita privata

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Uomini e Donne! Anche oggi a partire dalle 14.45 Maria De Filippi è pronta a regalare tante nuove emozioni ai propri telespettatori. Questo pomeriggio al centro dello studio c’è Riccardo, l’uomo sta conoscendo due donne: Gloria e Rosita. Vediamo com’è andata con le sue corteggiatrici.

Alessio decide di corteggiare Rosita

Riccardo e Rosita sono usciti insieme ma le cose tra loro non sembrano essere andate nel migliore dei modi e quest’oggi i due si tolgono, come si suol dire, qualche sassolino dalla scarpa. La conoscenza tra Riccardo e Rosita è giunta al capolinea e la donna, a seguito della discussione che ha animato il centro dello studio, decide di abbandonare il salotto della De Filippi. Tuttavia, prima che possa andar via, un uomo del parterre maschile decide di trattenerla. Si tratta di Alessio, l’uomo sembra intenzionato a conoscerla. Come andrà tra i due?