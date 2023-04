Uomini e Donne, anticipazioni 7 aprile 2023: oggi il ritorno in studio di Alessandro e Pamela

Ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto l’emozionante scelta di Lavinia, che ora si sta vivendo la sua storia con Alessio Corvino lontano dai riflettori, e dopo aver puntato i riflettori sul trono di Nicole, quello di Luca Daffrè, e le vicende dei cavalieri e delle dame del trono Over, oggi cosa accadrà nel salotto di Maria De Filippi? Le anticipazioni, riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni, parlano di un atteso ritorno. Di chi si tratta?

Oggi a Uomini e Donne tornano Alessandro Sposito e Pamela Fersini

Sì, oggi nel salotto di Uomini e Donne ci sarà un grande ritorno. E rivedremo al centro dello studio di Maria De Filippi due protagonisti del trono Over. Stiamo parlando di Alessandro Sposito, 53enne di San Giorgio a Cremano che lavora come manager nel settore della ristorazione, e Pamela Fersini. I due si erano conosciuti nella trasmissione e poi, nonostante gli alti e i bassi (tipici di una coppia), pochi mesi fa avevano deciso di lasciare lo studio mano nella mano. Con tanto di anello, dichiarazioni d’amore e felicità visibile a tutti. Ora, però, torneranno per raccontare come sta andando. E, stando alle anticipazioni, non portano buone notizie.

La crisi, faranno pace?

Alessandro e Pamela sono in crisi e oggi lui dirà di essere tornato con l’idea di lasciarla. Il motivo? Pamela sarebbe poco attenta al rapporto. E se da una parte Alessandro quando la ospita a Napoli la tratta come una regina, lei non lo aspetta neanche per cena. E il cavaliere sembrerebbe essere molto geloso. Riusciranno a fare pace e a risolvere questi problemi?

Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne

Ma non finisce qui. Oggi la puntata sarà interamente incentrata sul trono Over e si parlerà anche di Antonio e Gabriella. E di Alberto e Tiziana. Nasceranno nuove coppie? Non ci resta che seguire la puntata, a partire dalle 14.45, per scoprire cosa accadrà in studio!