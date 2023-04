Uomini e Donne, anticipazioni 4 aprile 2023: oggi la scelta di Lavinia tra Alessio Corvino e Alessio Campoli

Dopo aver visto al centro dello studio Silvia, dama del parterre femminile del trono Over, discutere con Marko prima di chiudere la frequentazione e la tronista Nicole, delusa dall’atteggiamento di Andrea, oggi a Uomini e Donne, dating show più amato e seguito di sempre, andrà in onda la scelta di Lavinia. Dopo ben 7 mesi di conoscenza, tra fraintendimenti, gelosie, scontri e baci.

Oggi a Uomini e Donne la scelta di Lavinia

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni, oggi andrà in onda la scelta della tronista romana Lavinia Mauro, che è stata registrata nella puntata di sabato scorso. Lavinia, quindi, dopo sette mesi, ha fatto la sua scelta e nel salotto di Maria De Filippi ha trovato l’amore. Uno tra Alessio Corvino, originario di Caserta, e Alessio Campoli, ex volto della trasmissione ed ex fidanzato di Angela Nasti, ha conquistato il suo cuore. Chi sarà il fortunato?

Le ultime esterne con Alessio Corvino e Alessio Campoli

Lavinia Mauro prima di fare la sua scelta ha portato in esterna, per l’ultima volta insieme, i suoi due corteggiatori. In studio oggi avranno tutti un ventaglio e lo sventoleranno: quello, d’altra parte, è un ‘elemento’ distintivo della tronista, che non ha mai nascosto di soffrire di attacchi di ansia e di panico. Lavinia sarà vestita di rosso, verranno fatte vedere le due ultime uscite e i momenti più belli con entrambi, poi la tronista chiamerà in studio Alessio Campoli. Lui sarà la non scelta: capirà il discorso e i due addirittura balleranno al centro dello studio.

Il sì di Alessio Corvino

Poi sarà la volta di Alessio Corvino, la scelta. Lei farà un discorso emozionante, lui le dirà di sì e insieme balleranno sulle note di Your Song. Con i pedali che cadranno. In studio ci saranno anche Federico e Carola, l’ex tronista e corteggiatrice che poche settimane fa si sono scelti nel dating show di Maria De Filippi e che ora stanno vivendo la loro storia lontano dalle telecamere.