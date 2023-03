Quando c’è la scelta di Lavinia a Uomini e Donne? Data, chi sceglie tra Alessio Corvino e Alessio Campoli

È tempo di scelte a Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Dopo quella di Federico Nicotera, il tronista che ad Alice Barisciani ha preferito la corteggiatrice Carola, tra baci e petali rossi, ora tocca a Lavinia coronare il suo sogno d’amore. Con la speranza che vada tutto bene e che anche per lei ci sia il lieto fine. Quando ci sarà la scelta? Quando verrà registrata? Queste le domande più gettonate, che si rincorrono tra i fan, quelli che da settembre hanno seguito e si sono appassionati al suo percorso. Fatto di baci, fraintendimenti, rivelazioni e passione.

Chi sceglierà Lavinia di Uomini e Donne?

Stando alle anticipazioni riportate dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, nelle ultime due puntate, registrate il weekend scorso, i riflettori sono stati puntati su Lavinia. E sui suoi corteggiatori. Alessio Corvino, che aveva deciso di abbandonare lo studio e non presentarsi, è ritornato: i due hanno fatto un’esterna al parco, si sono chiariti e non si sono baciati. Ma pare abbiano messo da parte le gelosie, la poca fiducia e l’ex di lui. Per Alessio Campoli, il rivale, la scelta si avvicina e sente di non essere lui. Sarà così?

Nella puntata registrata ieri, di domenica, Lavinia ha ballato con entrambi i corteggiatori, poi ha fatto una bachata al centro dello studio con l’opinionista Gianni, che l’ha sempre supportata. Le esterne non sono state trasmesse, ma la tronista ha chiesto di rivederli entrambi. E per l’ultima volta, prima della scelta.

Data della scelta

Stando alle anticipazioni, quindi, la scelta di Lavinia verrà registrata tra meno di una settimana, nelle prossime registrazioni che, salvo cambiamenti improvvisi, ci saranno nel weekend di sabato 1 e domenica 2 aprile. Chi sarà il fortunato tra Alessio Corvino e Alessio Campoli? Non ci resta che pazientare un po’ e seguire la puntata di oggi, che verrà trasmessa a partire dalle 14.45!