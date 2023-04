Quando va in onda la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne? Anticipazioni puntata

Uomini e Donne. Cresce la curiosità per l’imminente scelta della tronista Lavinia Mauro. Questo prezioso e conclusivo momento durante il quale la ragazza sceglierà l’uomo con cui intraprendere una conoscenza fuori dal dating show della De Filippi è finalmente arrivato. Per lei due tronisti: Alessio Campoli ed Alessio Corvino. Le loro frequentazioni non sono state sempre rosa e fiori ma ora Lavinia è pronta a svelare la sua scelta, quale tronista avrà fatto breccia nel suo cuore?

Uomini e Donne, quando ci sarà la scelta di Lavinia Mauro? Chi sceglierà tra Alessio Corvino e Alessio Campoli

Uomini e donne, la scelta di Lavinia: anticipazioni della puntata

È stata registrata sabato primo aprile la puntata finale, quella che segna la conclusione del lungo percorso della tronista Lavinia Mauro. Per lei due corteggiatori che nel corso dei mesi abbiamo imparato a conoscere: Alessio Campoli ed Alessio Corvino. Nonostante il loro percorso non sia stato sempre semplice ed idilliaco, con il tempo i ragazzi hanno saputo farsi apprezzare e anche Lavinia ha imparato a conoscerli, regalando al pubblico in studio e a casa tante emozioni. Adesso però il momento della scelta, quello che tutti stavano aspettando, è finalmente arrivato. Solo uno il tronista con il quale la donna approfondirà la conoscenza fuori dal programma, chi sarà? Alessio Campoli oppure Alessio Corvino? Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, alla fine Lavinia ha scelto Alessio Corvino, ‘il biondo’ il quale durante il suo discorso si è commosso decidendo dopo la scelta di dedicarle una canzone. Intenso il loro percorso, anche il pubblico a casa desiderava un lieto fine per la coppia, finalmente arrivato.

La reazione di Alessio Campoli

Uno dei momenti più emozionati andati in onda nella puntata della scelta è stato quando tutti i presenti hanno iniziato a sventolare un ventaglio. Come si ricorderà, quest’ultimo è stato un simbolo della tronista che puntata dopo puntata, mese dopo mese, è riuscita a superare le proprie ansie. Per quel che riguarda invece la mancata scelta, ovvero Alessio Campoli – ex volto di Uomini e Donne ‘ripescato’ da Lavinia stessa – l’uomo ha ascoltato il discorso di Lavinia e nonostante la scelta sia poi ricaduta sul rivale si è dimostrato comprensivo abbracciando la ragazza in segno di affetto. Ma quando andrà in onda la puntata contenente la tanto attesa scelta? Probabilmente bisognerà aspettare la prossima settimana. La registrazione potrebbe, infatti, essere mandata in oda tra lunedì 10 e venerdì 14 aprile.