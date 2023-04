Uomini e Donne, anticipazioni 3 aprile 2023: ultime news su Nicole, trono over, oggi la scelta di Lavinia?

Inizia una nuova settimana e, di conseguenza, i telespettatori possono sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 14.45 per seguire Uomini e Donne. Sì perché come sempre, dal lunedì al venerdì, Maria De Filippi anche oggi terrà compagnia al pubblico. Tra storie d’amore, scontri, confronti, nuove frequentazioni. Tutti i protagonisti, che siano dame e cavalieri o giovani, tra tronisti e corteggiatori, d’altra parte sono lì con un unico scopo: mettersi in gioco e innamorarsi. Ma cosa vedremo in questa puntata di lunedì 3 aprile? I riflettori su chi saranno puntati? Ecco tutte le anticipazioni.

Ultime news su Silvia, Riccardo e Valentina oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda la prima parte della puntata registrata sabato scorso. E, molto probabilmente, si partirà dal trono over, quindi da dame e cavalieri. Protagonista Silvia, che ha deciso di chiudere la frequentazione con il cavaliere che aveva chiamato per lei: la dama ha bisogno di tranquillità, lui ha da poco perso il lavoro. E da qui partirà una grande polemica al centro studio.

Riccardo Guarnieri, invece, ha interrotto la conoscenza con Valentina. Niente da fare, neppure questa volta!

Il trono di Nicole e l’esterna con Andrea

Ma non finisce qui. Protagonista della puntata potrebbe essere (non è certo) anche Nicole, la tronista che ha portato in esterna solo l’osteopata romano Andrea. Lei lo ha trovato diverso, lui sembrava arrabbiato e infastidito dal bacio con Carlo. E così decide di andare via dall’esterna, per poi tornare in studio. Cosa deciderà di fare la ragazza?

Oggi verrà mandata in onda la scelta di Lavinia?

Nella puntata di sabato, inoltre, Lavinia Mauro, tronista e lì da 7 mesi, ha fatto la sua scelta. Molto probabilmente, però, bisognerà pazientare ancora un po’ per la messa in onda: forse la De Filippi darà prima spazio a Nicole e al trono Over, poi nella puntata di domani potremmo vedere i petali rossi cadere. Insomma, bisogna pazientare un po’!