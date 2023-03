Valentina, chi è la nuova corteggiatrice di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: età, lavoro

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti sono lì, d’altra parte, con l’unico obiettivo di innamorarsi, di mettersi alla prova e trovare la persona giusta. Proprio come sta facendo, ormai da anni, Riccardo Guarnieri, il cavaliere di Taranto diventato ‘noto’ per la sua storia d’amore, poi naufragata, con Ida Platano (ora felice al fianco di Alessandro Vicinanza). Riccardo ha deciso di conoscere meglio Valentina, una donna che ha chiamato la trasmissione proprio per lui. Sarà la volta buona?

Cosa sappiamo su Valentina del Trono Over di Uomini e Donne

Valentina ha 41 anni e vive a Quarrata, in provincia di Pistoia, in Toscana. Al centro dello studio, di fronte a Riccardo, ha raccontato di essere mamma di due bambini, di 11 e 14 anni. Nella vita, invece, lavora come pellettiera e cuce borse e portafogli per aziende di grandi firme. “Sono venuta a conoscerti, sei una persona dolce, secondo me profonda” – ha detto la dama. Suscitando un po’ l’ironia degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti: ‘Si vede bene la tv da te?’ – hanno detto.

La conoscenza

Riccardo Guarnieri ha deciso di conoscere meglio Valentina. I due hanno ballato insieme, al centro dello studio e, molto probabilmente, usciranno per una cena. E per approfondire meglio. Riuscirà a dimenticare Ida o la sua ex fiamma Gloria? Chissà…Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne per capire cosa accadrà. Tra emozioni e colpi di scena, che sicuramente non mancheranno!