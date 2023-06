Armando Incarnato di Uomini e Donne, la fan gli chiede una foto, il marito vigile lo multa: 180 euro e 5 punti patente

Armando Incarnato di Uomini e Donne è stato multato dal marito vigile di una fan. Lei gli ha chiesto una foto e lui si sarebbe ingelosito. Per questo, pare che il celebre principe dello show di Maria De Filippi sia stato vittima di abuso di potere. Ecco cos’è successo davvero e il suo sfogo sui social.

Armando Incarnato è stato multato dal marito geloso di una fan

Armando Incarnato ha raccontato di aver vissuto un episodio molto spiacevole nelle ultime ore. Ieri sera ha incontrato una sua grande fan fuori da un locale e lei lo avrebbe riempito di complimenti e poi si sarebbero scattati un selfie. Il principe di Uomini e Donne ha chiesto alla ragazza: “Ma tuo marito non è geloso?”, ma lei lo ha rassicurato. Dopo poco, l’uomo ha raggiunto la moglie visibilmente infastidito. Tant’è, che, poco dopo, ha avvistato nel traffico proprio l’auto di Armando Incarnato. Lui stava guidando, ma visto il forte ingorgo e la vettura praticamente ferma, ne ha approfittato per ascoltare un messaggio vocale su Whatsapp. A quel punto sarebbe arrivato il marito insieme ad un altro agente.

La multa ingiusta di 180 euro da parte del vigile

Stando alla ricostruzione di Armando Incarnato, il vigile lo avrebbe colto in fragrante durante l’uso del cellulare alla guida. Errore che gli è costato una multa di 180 euro e ben 5 punti all patente. A nulla sono servite le sue richieste di spiegazioni e reclami. Insieme al marito della fan incontrata poco prima, c’era anche un altro agente che gli ha sussurrato: “Armà mi dispiace, ti chiedo scusa io per lui, è un po’ nervoso e non ti sopporta. Io ti stimo molto come persona, sei sempre schietto e sincero”.

Lo sfogo sui social

Il giovane tronista si è sfogato con un post sui social in cui ha raccontato la vicenda e si è dichiarato molto deluso dalle forze dell’ordine italiane. Le sue parole sono state molto schiette: “Non é la divisa a darmi fastidio, ma l’abuso di potere. Ti ho sentito quando “ridendo” e con la faccia tagliata hai detto questo è quello che fa uomini e donne. SÌ SONO IO, piccolo uomo che non sei altro, tua moglie però é quella che mi segue tutti i giorni da casa, e forse questa cosa ti disturba la giornata!”. Poi ha continuato: “Quando vedrai il post, salutami la signora!”. Ed ecco il post sui social: