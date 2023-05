Armando Incarnato di Uomini e Donne che lavoro fa? Età e vita privata del cavaliere del Trono Over

Armando Incarnato per chi segue la trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne, non è certo un volto sconosciuto. Anzi, il contrario. Il cavaliere napoletano, da anni nel salotto di Maria De Filippi, è uno dei protagonisti del dating show: tra discussioni, polemiche, tensioni anche con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nonostante questo, però, Armando sta cercando di mettersi alla prova, di conoscere una donna e di innamorarsi: ce la farà? Nella puntata che vedremo in onda oggi, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere siederà al centro dello studio: sta frequentando una nuova dama. Ma non mancheranno le ‘frecciatine’ di Gianni e la curiosità dei telespettatori ruoterà, sicuramente, attorno al lavoro del protagonista di Uomini e Donne.

Cosa sappiamo sul lavoro di Armando Incarnato di U&D

Armando Incarnato è uno dei cavalieri più chiacchierati e conosciuti del parterre maschile del trono Over di Uomini e Donne. Sappiamo che ha 42 anni, che è nato a Napoli e che nella vita è un imprenditore affermato e attore. Lui, infatti, gestisce, stando alle indiscrezioni, una serie di saloni di parrucchiere, ma lo abbiamo visto come attore anche nella quarta stagione della serie tv Gomorra.

Gianni Sperti contro Armando

Nella puntata di oggi, ancora una volta, l’opinionista Gianni Sperti, che non crede ad Armando, si scaglierà contro il cavaliere. Secondo lui Armando non è lì per cercare l’amore, ma solo per visibilità. E non mancheranno le polemiche attorno al lavoro. “Ma tu, Armando, che lavoro fai?” – gli chiederà l’opinionista. E di tutta risposta Armando dirà: “Io non lavoro”. E da qui partirà un siparietto perché secondo Gianni Armando ha un tenore di vita alto. E il mistero si infittisce. Perché tanta suspence?

Non ci resta che seguire le puntate per capire cosa succederà ad Armando Incarnato: riuscirà entro maggio a trovare la donna giusta? Chissà…