Uomini e Donne, anticipazioni 5 maggio 2023: Carla contro Claudio, ultime news su Armando, Tina ed Elio

Dopo aver visto al centro dello studio la tronista Nicole delusa dal comportamento dei suoi due corteggiatori Carlo Alberto e Andrea Foriglio e dopo aver visto il primo bacio di Luca Daffrè, che si è lasciato andare nell’esterna con Alessandra, oggi torna Uomini e Donne per l’ultimo appuntamento della settimana. E la curiosità dei telespettatori, quelli che da anni seguono la trasmissione di Maria De Filippi, è tanta: i riflettori saranno puntati su dame e cavalieri del trono Over o si tornerà a parlare dei giovani, tra tronisti e corteggiatori? Tutti, lo ricordiamo, sono lì, nel salotto, per mettersi in gioco. E innamorarsi. Ecco tutte le anticipazioni di venerdì 5 maggio 2023.

Carla contro Claudio e Gabriella oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda l’ultima parte della puntata, che è stata registrata domenica scorsa. E, molto probabilmente, si parlerà del Trono Over. Protagonisti saranno Carla Belotti, Gabriella e Claudio: la dama di Bergamo si scaglierà contro il cavaliere, che secondo lei è stato poco elegante e garbato. Claudio, però, ha deciso di conoscere meglio Gabriella, i due sono usciti e c’è stato anche un bacio. Ma nel salotto televisivo di Canale 5 non mancheranno emozioni, polemiche e discussioni!

Armando Incarnato conosce una nuova dama, Gianni contro il cavaliere

Ma non finisce certo qui. Protagonista della puntata, molto probabilmente, anche il cavaliere napoletano Armando Incarnato, che sta conoscendo una nuova dama. E tutto sembra andare bene. Ma non mancherà la discussione con Gianni Sperti, che da tempo è contro il cavaliere, protagonista indiscusso della trasmissione. Così come non mancherà l’ennesima lite tra Tina Cipollari, opinionista storica del dating show, ed Elio, ex ‘fiamma’ di Paola e Gemma. Ci saranno altri colpi di scena?

Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire cosa succederà a Uomini e Donne!