Claudio P. di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, la conoscenza con Carla e Gabriella

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori, che sono lì, nel salotto di Maria De Filippi, con un solo e unico obiettivo: innamorarsi. Come sta cercando di fare Claudio P., un nuovo volto della trasmissione del parterre maschile. Ce la farà?

Carla del trono Over e la conoscenza con Claudio, cosa è successo

Claudio P. è un nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne: non abbiamo molte informazioni su di lui, ma pare dall’accento essere del nord Italia. E si è parlato di lui, non bene, quando al centro dello studio si è seduta Carla, dama del parterre femminile. I due sono usciti insieme, più di una volta: lui l’ha raggiunta a Bergamo, le ha presentato degli amici, ma Carla Belotti, ex ‘fiamma’ di Biagio, ha definito Claudio un uomo poco elegante. Non si è sentita corteggiata: lui non ha pagato la cena, non ha saputo essere elegante, secondo Carla. Che ha deciso, così, di interrompere la frequentazione. Secondo Carla, tra l’altro, il cavaliere non è stato sincero e ha raccontato delle falsità.

La conoscenza con Gabriella

Claudio sta conoscendo meglio anche Gabriella. E con lei le cose sembrano andare meglio: i due si sono sentiti più volte, sono usciti e la complicità non manca. Scatterà il bacio? Sarà la volta buona per la dama del trono Over di Uomini e Donne? “Noi due stiamo bene insieme, sappiamo ridere e scherzare” – ha detto Claudio. Non ci resta che seguire le prossime puntate del dating show di Canale 5 per scoprire cosa accadrà: stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni tra i due c’è stato un bacio. Insomma, la passionalità non manca!