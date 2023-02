Artem Tkachuk, chi è Pino di Mare Fuori: età, di dov’è, altezza, film, fidanzata, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’attore e produttore statunitense Michael Douglas, anche Artem Tkachuk, l’attore che interpreta Pino nella serie di successo Mare Fuori. Serie che stasera, su Rai 2, sbarcherà in prima serata con la terza e imperdibile stagione.

Cosa sappiamo sull’attore Artem Tkachuk che interpreta Pino a Mare Fuori

Artem Tkachuk (non conosciamo la sua altezza), come si può intuire dal nome, ha origini ucraine, ma è cresciuto a Napoli. Ed è proprio qui, in questa città, che ha iniziato la sua carriera come attore. Sappiamo che è nato in Ucraina il 7 luglio del 2000, sotto il segno del Cancro e che con la sua famiglia si è trasferito, quando era ancora molto piccolo, nel quartiere di Salicelle ad Afragola. Da sempre appassionato di recitazione, ha iniziato a studiare e la sua carriera è partita quasi per caso.

I suoi successi, Mare Fuori

L’attore, giovanissimo, è diventato famoso per aver recitato nel film La paranza dei bambini, ma ora per tutti è ‘Pino’, uno dei personaggi più amati della serie Mare Fuori. Conosciuto anche come ‘O Pazz, Pino è uno dei protagonisti della serie tv di successo targata Rai: prima il duro insieme a Ciro, il capobanda, poi alla fine il suo animo gentile e puro.

L’accoltellamento a Napoli

Artem Tkachuk ama moltissimo la sua città, Napoli, ma pare che abbia dovuto fare i conti con delle aggressioni. Lui, infatti, sarebbe stato accoltellato in passato, prima di diventare una giovane star della televisione (e non solo.

Chi è la fidanzata, curiosità e Instagram

Ma veniamo alla vita privata. Artem Tkachuk, conosciuto come Pino in Mare Fuori, è molto riservato e non sappiamo se abbia o meno una fidanzata. Sappiamo, però, che il suo sogno era quello di diventare un pugile e ama la palestra. Su Instagram è seguitissimo, con l’account @artemwog vanta oltre 500 mila followers, destinati ad aumentare!