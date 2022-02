Ascolti Sanremo 2022, dati di ascolto, auditel e share quarta serata 4 febbraio

Manca sempre meno alla finale: è andata in onda anche la quarta serata del Festival di Sanremo 2022, la kermesse musicale amatissima e seguita dagli italiani giunta ormai alla sua 72esima edizione. Tra cantanti in gara, super ospiti e siparietti divertenti come sono andati gli ascolti tv? Un successo? Scopriamolo insieme!

Ascolti Tv Sanremo 2022 4 febbraio: dati di ascolto

Primi dati di ascolti di Sanremo 2022 più che positivi, almeno per la prima, la seconda e la terza serata. La prima si è chiusa con il 54.7% e 11 milioni di telespettatori, la seconda ha conquistato oltre 11 milioni di telespettatori con il 55.8% di share. E la terza ha conquistato ben 9.360.000 spettatori (pari al 54.1% di share). Ci sarà lo stesso successo anche per la quarta serata, quella di duetti e cover?

La quarta puntata del Festival di Sanremo dalle 21.29 alle 00.50 ha conquistato ben .000 spettatori (pari al % di share). Sanremo Start dalle 20.51 alle 21.24 ha ottenuto .000 spettatori e il %. Andando nel dettaglio: la prima parte fino alle 23.30 è stata vista da .000 spettatori con il %, mentre la seconda fino a 00.50 è stata seguita da .000 spettatori (%).

Sanremo finale di sabato 5 febbraio 2022: scaletta

Manca sempre meno alla finale del Festival di Sanremo 2022 e sabato 5 febbraio tutti i big in gara, i 25 cantanti, saliranno sul palco dell’Ariston. Al momento, la scaletta ufficiale ancora non è stata resa nota, ma quello che è certo è che riascolteremo tutte le canzoni. E, quindi, protagonisti saranno: Achille Lauro, Aka7even, Ana Mena, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Matteo Romano, Michele Bravi, Noemi, Rkomi, Sangiovanni, Tananai e Yuman.