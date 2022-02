Ascolti Sanremo 2022, dati di ascolto, auditel e share seconda serata 2 febbraio

E’ andata in onda anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2022, la kermesse musicale amatissima e seguita dagli italiani giunta ormai alla sua 72esima edizione. Tra cantanti in gara, super ospiti e siparietti divertenti con Fiorello e Amadeus sul palco, come sono andati gli ascolti tv? Un successo? Scopriamolo insieme!

Ascolti Tv Sanremo 2022 2 febbraio: dati di ascolto

Primi dati di ascolti di Sanremo 2022 più che positivi, almeno per la prima serata. Sì, perché lo share martedì 1 febbraio è arrivato al 54.7% con quasi 11 milioni di spettatori. Tra i complimenti di tutti, ci sarà lo stesso successo anche per la seconda serata?

Sanremo 2022: chi canta giovedì 3 febbraio, la scaletta della terza serata

La scaletta ufficiale di questa sera ancora non c’è, verrà svelata dopo la conferenza stampa, ma sappiamo che saliranno sul palco tutti i cantanti in gara. Stiamo parlando di Aka7even, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Highnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni, Matteo Romano, Sangiovanni, Tananai. E ancora, Mahmood e Blanco, La Rappresentante di lista, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Noemi, Michele Bravi, Rkomi, Achille Lauro, Giusy Ferreri, Yuman e Ana Mena. Alla conduzione Amadeus con Drusilla Foer.