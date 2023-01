Ascolti tv martedì 17 gennaio 2023: Il nostro Generale, Napoli-Cremonese, Boomerissima, le Iene, dati Auditel e share

Ascolti tv martedì 17 gennaio 2023, qual è stato il programma più seguito ieri sera? Gennaio procede spedito, è iniziata una nuova settimana e anche ieri sera la programmazione tv è stata ricca e interessante, dando così ai telespettatori la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Anche ieri sera, infatti, di martedì, come sempre, il palinsesto è stato vasto, la scelta variegata. E le opportunità per i telespettatori tante. Tra nuove serie tv, nuove stagioni, programmi di successo, di approfondimento e di attualità. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più i telespettatori? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai martedì sera

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 la seconda puntata della fiction “Il nostro generale” conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 la prima puntata dello show “Boomerissima” con Alessia Marcuzzi piace a .000 spettatori con il % di share. Per Rai 3 invece il programma di approfondimento “Cartabianca” conquista una platea di .000 spettatori con il % di share.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 la partita di coppia Italia “Napoli-Cremonese” catalizza l’attenzione di .000 spettatori con uno share del %. Su Italia 1 invece il programma “Le Iene Show 2023” porta a casa uno share del % a fronte di .000 spettatori. Su Rete4 “Fuori dal Coro” totalizza un ammontare di .000 spettatori (%).

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 10 gennaio

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Per quanto riguarda La7lo sciopero sindacale ha stravolto il palinsesto della giornata di ieri. Ad ogni modo il programma in prima serata ha raccolto .000 spettatori con il % di share.Su Tv8 “Il mio trentesimo…Natale” è stato seguito da .000 spettatori % di share. Su Nove “La rapina perfetta” segna .000 spettatori (% di share).