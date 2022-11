Ascolti tv mercoledì 16 novembre 2022: Albania-Italia, A star is born, Chi l’ha visto?, dati Auditel e share

Ascolti tv mercoledì 16 novembre 2022, qual è stato il programma più seguito ieri sera? Siamo nel bel mezzo della fredda settimana di novembre, ma anche il mercoledì sera, dal punto di vista televisivo, non ha deluso le aspettative di nessuno. Tra reality, programmi di approfondimento e attualità, film e serie tv. Insomma, il palinsesto è stato variegato, la scelta ampia. Cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione del pubblico? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati può essere necessario ricaricare la pagina.

Dati di ascolto e share canali Rai mercoledì sera

Partiamo dalla tv pubblica. La partita di calcio “Albania VS Italia” su Rai 1 conquista 4.412.000 spettatori pari al 21.6% di share. Per Rai 2 “Ruby” piace a 1.198.000 spettatori con il 6.3% di share. Per Rai 3 invece “Chi l’ha visto?” (con il caso delle due adolescenti svanite nel nulla dalla Provincia di Roma) conquista una platea di 2.169.000 spettatori con il 13.3% di share.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 il film “A star is born” catalizza l’attenzione di una platea di 1.830.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Italia 1 invece il film “Chiedimi se sono felice” piace a 1.246.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rete4 “Controcorrente” totalizza un a.m. di 619.000 spettatori (4.4%)

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 16 novembre