Sara e Carola scomparse da Pomezia, ore di apprensione in città: cosa è successo e dove sono ora le ragazze

Ha generato ansia e preoccupazione il caso di due giovani scomparse improvvisamente ieri da Pomezia. Gli appelli disperati dei familiari hanno fatto in breve tempo il giro dei social e praticamente di ogni singola chat di Whatsapp, dopo che Sara e Carola, questo il nome delle ragazze, si sono allontanate svanendo letteralmente nel nulla.

L’appello a Chi l’ha visto?

Immediatamente sono state avviate allora le ricerche e del caso sono stati informati i Carabinieri di Pomezia. Il caso è finito anche ieri sera a Rai 3 alla trasmissione “Chi l’ha visto?” dove in diretta è stato lanciato un appello da parte della mamma e della zia delle due giovani di appena 14 e 15 anni. Ad un certo punto, proprio durante il programma, è arrivata una pista da seguire. Un bus diretto a Torino che sarebbe stato preso dalle adolescenti. “Conoscete qualcuno in viaggio su questo autobus per Torino? Potete avvisarli che a bordo potrebbero esserci due ragazze con i cellulari spenti”, è stato l’appello rivolto ai telespettatori. Quindi la telefonata attesa: “Le vedo…”: una spettatrice ha infatti chiamato in diretta mettendo così fine all’incubo.

Relazione persone scomparse in Italia. 60mila di cui il 73% minori e il 63% morte

Il lieto fine

Ma come stanno ora Sara e Carola (Karol) e dove si trovano ora? Secondo le fonti ufficiali contattate da Il Corriere della Città il bus con a bordo le giovani si è fermato alla prima fermata utile – alle porte di Milano, poco dopo mezzanotte – e le due giovani sono ora in viaggio verso casa. In corso di accertamento le motivazioni che hanno spinto le due adolescenti a compiere il gesto: da quanto ricostruito ieri mattina, mercoledì 16 novembre, anziché entrare a scuola sono scappate con i mezzi. Quindi sono salite a bordo del bus dove infine sono state ritrovate ieri sera.

Roma Nord, scomparsa da due settimane Simona