Ascolti tv sabato 11 febbraio 2023: Finale Festival di Sanremo, C’è Posta per Te, Spie sotto copertura, dati Auditel e share

Ascolti tv sabato 11 febbraio 2023. Il mese di febbraio prosegue, con i riflettori puntati sulla finale di Sanremo. Anche ieri, di sabato, la programmazione tv è stata ricca. Molti, sicuramente, hanno scelto il Festival di Sanremo.

Dati di ascolto e share canali Rai sabato sera, gli ascolti di Sanremo 2023

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli ascolti. Su Rai 1 la finale del Festival di Sanremo conquista 12.256.000 spettatori pari al 66% di share (qui l’approfondimento). Per Rai 2 il telefilm “FBI International Stagione 1 Episodio 20 Pinguino nero” piace a .000 spettatori con il % di share. Per Rai 3 invece il film “L’amore bugiardo – Gone girl” conquista una platea di .000 spettatori con il % di share.

Auditel Mediaset prima serata di ieri

Qual è stata invece la risposta di casa Mediaset? Su Canale 5 lo show “C’è Posta per Te” catalizza l’attenzione di 2.652.000 spettatori con uno share del 12.34%. Su Italia 1 invece il film “Spie sotto copertura” porta a casa uno share del % a fronte di .000 spettatori. Su Rete4 “Lo chiamavano Bulldozer” totalizza un ammontare di (a.m.) .000 spettatori (%).

Ascolti Tv La7, Tv8 e Nove 11 febbraio

Chiudiamo la rassegna con i restanti canali. Su La7 il film ‘Il giovane Hitler” appassiona .000 spettatori con il % di share. Su Tv8 il reality “Alessandro Borghese 4 ristoranti” è stato seguito da .000 spettatori con il % di share. Su Nove “Casamonica le mani su Roma” segna .000 spettatori (% di share).