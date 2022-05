Ascolti Tv sabato 7 maggio 2022: Ulisse, Amici, L’era glaciale 3, Che ci faccio qui, dati Auditel e share

Ascolti Tv sabato 7 maggio 2022. Torna il consueto appuntamento con i dati auditel e lo share dei programmi in prima serata. Qual è stato il più seguito? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti i dati di ascolto e share di ieri, di tutte le principali reti televisive italiane.

Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti programmi hanno reso difficile la scelta ai telespettatori, ma ecco com’è andata e qual è stato il programma più visto.

Auditel reti Mediaset prime time sabato sera

Partiamo dalle reti Mediaset. Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “L’Era glaciale 3” che ottiene 959.000 spettatori con il 5.1% di share. Su Rete 4 il film “Più forte ragazzi” ottiene un pubblico di 825.000 spettatori pari al 4.6% di share.

Ascolti tv serale Amici puntata del 7 maggio

Ma ieri sera, come di consueto, tutti gli occhi erano puntati sul serale di Amici, giunto alla semifinale. Ebbene, la puntata di ieri ha conquistato 4.554.000 spettatori par al 29.8% di share. Attesa, adesso, per capire quali ascolti farà la finalissima del programma.

Share canali Rai ieri sera

Vediamo la risposta della televisione pubblica. Su Rai 1 “Ulisse” piace a 2.625.000 spettatori con il 15.2% di share mentre su Rai 2 “F.B.I. – Stagione 4 Episodio 15 – Cicatrici (Telefilm)” conquista una platea di 1.164.000 spettatori con il 6% d share. Chiudiamo con Rai 3: il docureality “Che ci faccio qui” ottiene 724.000 spettatori col 4.2% di share.

Ascolti tv sabato 7 maggio La7, Tv8, Nove

Infine le altre reti generaliste. Su La7 il telefilm Yellowstone piace a 353.000 spettatori con il 2% di share. Per Tv8 “Banlieue 13 – Ultimatum 8” ottiene 283.000 spettatori con il 1.5% di share. Sul Nove “Putin nascita di un regime” conquista 271.000 spettatori con il 1.5% di share.