Serale Amici 21, chi è stato eliminato sabato 7 maggio: chi è in finale e quando va in onda la prossima puntata

Dopo mesi di prove, sfide, esibizioni e gare, finalmente è quasi arrivato il giorno della finale di Amici, il talent show di successo di Canale 5 che da settembre sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Sono 7 gli allievi, tra cantanti e ballerini, arrivati in semifinale: chi di loro proseguirà la corsa? E chi, invece, dovrà abbandonare il gioco a un passo dalla fine?

Sissi, Luigi e Michele in finale ad Amici 21

Stando alle anticipazioni riportate dalla pagina social Amici News, al termine delle tre manche, che nel corso della semifinale non sono state eliminatorie, Sissi, Luigi e Michele sono riusciti a ottenere il pass per la finale. Due cantanti e un ballerino di danza classica: ma chi si è aggiunto a loro? E cosa è successo nel ballottaggio finale?

Chi è in finale tra Albe, Alex, Serena e Dario?

Al ballottaggio finale, quindi, al termine delle tre manche, sono finiti Albe (cantante e allievo di Anna Pettinelli), Alex (pupillo di Lorella Cuccarini), Serena (ballerina del team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini) e Dario, allievo di Veronica Peparini. Tra di loro si nascondono i due finalisti, mentre gli altri due dovranno lasciare il gioco: a chi è toccata questa brutta sorte?

La data della finale del Serale di Amici 21

Stando alle ultime anticipazioni, pare che la data della finale di Amici, inizialmente prevista il 14 maggio, sia cambiata. Per via dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino, pare che Maria De Filippi abbia deciso di far slittare l’ultima puntata di una settimana, quindi l’appuntamento è per sabato 21 maggio. Chi dei cinque ragazzi vincerà?