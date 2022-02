Ascolti Tv Sanremo 2022, dati di ascolto, auditel e share prima serata 1 febbraio

E’ andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2022, la kermesse musicale amatissima e seguita dagli italiani giunta ormai alla sua 72esima edizione. Tra cantanti in gara, super ospiti e siparietti divertenti con Fiorello e Amadeus sul palco, come sono andati gli ascolti tv? Scopriamolo insieme!

Ascolti Tv Sanremo 2022 1 febbraio: dati di ascolto

L’anno scorso i telespettatori che avevano seguito la prima serata del Festival di Sanremo 2021 erano stati ben 11 milioni 176 mila, pari al 46.4% di share. Un ottimo risultato, sarà davvero così anche quest’anno? Amadeus, seguendo l’idea di Fiorello, ha dovuto anche ‘baciare’ il direttore Coletta, perché secondo lo showman porta fortuna.

Sanremo 2022: chi canta mercoledì 2 febbraio, la scaletta della seconda serata

La scaletta ufficiale di questa sera ancora non c’è, verrà svelata dopo la conferenza stampa, ma sappiamo che saliranno sul palco altri 13 cantanti in gara, quelli che ieri non si sono esibiti. Stiamo parlando di Aka7even, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Highnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, Le Vibrazioni, Matteo Romano, Sangiovanni e Tananai.