Atalanta-Roma: dove vedere la partita in diretta tv e live streaming, formazioni

Per la trentunesima giornata di Serie A, l’Atalanta aspetta la sfida con l’AS Roma. Sarà l’incontro tra due maestri del calcio moderno: da una parte Gian Piero Gasperini e dall’altra Josè Mourinho. La sfida promette tante emozioni e sorprese, considerato come la partita andrà a definire quali squadre italiane prenderanno parte alle Coppe Europee per il prossimo anno. Entrambe le formazioni, oggi, si giocano un posto all’interno dello scacchiere per qualificarsi in Champions League.

La partita Atalanta-Roma

L’atteso incontro si giocherà a Bergamo, presso l’insidioso campo del Gewiss Stadium. La partita potrà essere vista sulla piattaforma sportiva di streaming DAZN, insieme a tutti i match della Serie A 2022/23 e gli speciale per prepararsi alla visione dell’atteso incontro calcistico. Le due squadre andranno in campo la sera di lunedì 24 aprile 2023, alle ore 20.45. La telecronaca dell’incontro sarà proposta dalla squadra di commento DAZN.

Tra Atalanta e Roma, sarà il 135 incontro della storia. Il bilancio tra le due formazioni è questo: 61 vittorie per i giallorossi, 42 pareggi e 32 vittorie per i bergamaschi. Tra le squadre favorite per la sfida, ovviamente c’è l’Atalanta in quanto squadra di casa. A rendere plausibile la sua vittoria, oltretutto, anche i faticosi impegni della Roma, che arriverà a Bergamo non prima delle due sfide di Europa League con il Feyenoord e poi la sfida casalinga con l’Udinese. Calendario più clemente per i bergamaschi, che senza l’Europa dovranno solo affrontare l’ostica trasferta della Fiorentina. L’Atalanta quest’anno si dimostra una sorpresa del campionato italiano, anche ogni anno i tifosi bergamaschi attendono con ansia una consacrazione definitiva di questa formazione, magari cominciando a portare delle Coppe a casa come la Coppa Italia o puntare allo Scudetto di Serie A. Questo perché i bergamaschi sono una squadra ben organizzata, mix di talento, giovani dal grande avvenire e concretezza sotto porta. Soluzioni che possono creare problemi anche alle big del calcio italiano ed europeo.