Roma-Atalanta: le possibili formazioni di oggi e dove vedere in tv la partita

La Roma ospita l’Atalanta nella settima giornata di Serie A. L’Atalanta condivide il primo posto nella classifica di Serie A con Napoli e Milan e viene dal pareggio con la Cremonese a Bergamo, mentre la Roma rientra dalla vittoria sul campo dell’Empoli nell’ultimo turno di campionato e dal successo a casa in Europa League.

Gasperini: “Un test formidabile”

“Un test formidabile per le nostre ambizioni e per la nostra crescita contro una squadra forte. Un’opportunità di giocare un bel calcio. Rispetto alle due partite che perdemmo la scorsa stagione, siamo entrambe cambiate, soprattutto noi che abbiamo bisogno di inserire i nuovi” ha detto Gasperini in conferenza stampa.

Diretta tv e streaming

La partita tra Roma e Atalanta è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): R.Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Vina, Camara, Matic, Bove, Zalewski, Shomurodov, Volpato, Belotti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Boga, Lookman, Hojlund, Ruggeri, Scalvini, Pasalic.

ARBITRO: Chiffi di Padova

GUARDALINEE: Vecchi e Mastrodonato

QUARTO UOMO: Ayroldi

VAR: Di Paolo

AVAR: Carbone