Audio 2: chi sono, età, storia del gruppo, canzoni famose, Mina e Massimiliano Pani

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, insieme al produttore Massimiliano Pani, gli Audio 2.

La nascita della band

Gli Audio 2 sono un gruppo musicale pop italiano, che si è formato a Napoli nel 1993 per iniziativa di Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro. I due sono autori e musicisti e hanno avuto la fortuna di collaborare con la grande e inimitabile Mina. Nel 1992, infatti, la cantante ha lanciato il suo album Sorelle Lumiere, il singolo Neve è stato scritto dal duo.

Il mercato discografico

È stato proprio il figlio di Mina, Massimiliano Pani, a lanciare i due autori sul mercato discografico con il nome di Audio 2. Nel 1993, quindi, è uscito l’album omonimo che ha destato curiosità perché non riportava in copertina la foto degli artisti. Le radio hanno promosso continuamente Si che non sei tu e Per una virgola, i due brani di punta dell’album.

La carriera

Nel 1994 gli Audio 2 hanno vinto il Telegatto come ‘miglior gruppo rivelazione dell’anno’, poi hanno continuato la collaborazione con Mina, riconfermata anche nel 1995 con la loro film su ben 3 brani della cantante. Nello stesso anno hanno partecipato al Festivalbar con la canzone ‘Sono le venti’. Da lì un successo dopo l’altro: il duo ha anche collaborato alla colonna sonora dei film di Pieraccioni i Laureati e il Ciclone, poi nel 1997 hanno vinto il Premio Rino Gaetano come miglior autori.

Il successo

Il successo, però, come autori è arrivato nel 1998 con l’uscita di Mina Celentano, album campione di vendite in Italia, nel quale i due hanno firmato il celebre duetto ‘Acqua e sale’. Nel 2000 è uscito il quarto album Audio 2 – Mina composto da 13 inediti, mentre nel 2009 hanno collaborato con Mogol, che ha scritto per loro due canzoni contenute nell’album MogolAudio2. Recentemente, nel 2019, è uscito 432 hz, anticipato dai singoli Amarsi e possibile e Amici per amore, quest’ultimo inciso con Ivana Spagna.

Instagram

Il duo ha un profilo Instagram e con l’account @audio2_ vanta oltre 1.000 followers.