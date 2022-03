Massimiliano Pani, chi è il figlio di Mina: età, carriera, canzoni, biografia, padre, Sanremo, figli, moglie e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il figlio di Mina e dell’attore Corrado Pani, Massimiliano, che si racconterà ai microfoni, tra vita privata e carriera.

Chi è Massimiliano Pani, la biografia

Massimiliano Pani è nato a Milano il 18 aprile del 1963 ed è un noto compositore, arrangiatore e produttore discografico. È figlio della cantante Mina e dell’attore Corrado Pani, Massimiliano ha esordito a soli 16 anni come autore con Valentino Alfano di due brani Sensazione e il vento, inclusi nell’album Attila della madre. Poi, si è formato come musicista con Mario Robbiani e Celso Valli e ha collaborato tantissimo con la madre, anche come strumentista, alle tastiere e come arrangiatore.

La carriera

Dagli esordi a oggi Massimiliano Pani si è occupato in veste di produttore, compositore e arrangiatore di dischi, molti diversi tra di loro. Ha arrangiato per artisti italiani (e non solo) come la madre Mina, Adriano Celentano, Ivano Fossati, Fabrizio De André, Renato Zero, Audio 2, e ha collaborato con Franco Ambrosetti, Brian Auger, Danilo Rea, Roberto Gatto, Maurizio Gianmarco e tanti altri. Pani è un compositore e autore di canzoni di successo non solo in Italia, ma anche in Spagna e Francia e ha scritto più di 15 canzoni. Come compositore di colonne sonore, invece, ha lavorato con Mediaset, Rai, Medusa, Endemol e ha composto musica per spot pubblicitari, come quello della Barilla, Wind Telecomunicazioni, Fiat, Scavolini, Tassoni, Smart.

Di cosa si occupa oggi

Come discografico ed editore musicale, Pani da più di 20 si occupa di management, marketing, distribuzione e comunicazione in relazione ai dischi di Mina, per la Label di famiglia PDU, che tra l’altro dirige. Non solo. Dal 2011 al 2015 è stato membro del consiglio di amministrazione di Suisa, una società svizzera che tutela i diritti degli autori e ha lavorato (ma lavora tutt’oggi) in televisione come conduttore e autore di trasmissioni.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Ma veniamo ora alla vita privata. Massimiliano Pani si è sposato ben due volte: la prima con Ulrike Fellrath, dalla quale ha avuto il figlio Alex, nato nel 1986. E la seconda con Milena Martelli: da quest’amore, invece, è nato nel 2004 Edoardo. Alex è laureato in economia e collabora con Mina, la nonna paterna, scrivendo musica e testi di canzoni come Con o senza te, Il frutto che vuoi; mentre Edoardo studia scienze politiche all’Università Science Po in Francia e nel 2022 si è diplomato in sassofono contralto a Londra. Massimiliano Pani è nonno di Alma, la prima figlia di Alex e vive a Lugano, dove lavora.

Chi è Milena Martelli?

Milena Martelli è la seconda moglie di Massimiliano Pani, ma non è certo un volto sconosciuto al mondo della televisione. La donna, infatti, è stata valletta di Ok, il prezzo è giusto ed è anche un’ex ballerina. Dal loro primo amore è nato il figlio Edoardo.

Il flirt con Antonella Clerici

Recentemente Massimiliano Pani è finito al centro del gossip per un presunto flirt con Antonella Clerici, poi smentito da entrambi. La ‘bomba’ era stata lanciata da Pupo in diretta tv, ai microfoni della trasmissione ‘Ti lascio una canzone’. Poi, alla rivista Dipiù, il figlio di Mina ha deciso di dire la sua: “Sono irritato. Dicono che io abbia perso la testa per Antonella Clerici. Questa storia ha ferito me e ha sofferto soprattutto mia moglie, la sola donna che amo”. Insomma, nessun’altra donna nella vita di Pani, che ha occhi solo per Milena.