Milena Martelli, chi è la moglie di Massimiliano Pani: età, lavoro, Ok il prezzo è giusto, Instagram, figlio Edoardo

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il figlio di Mina e dell’attore Corrado Pani, Massimiliano, che si racconterà ai microfoni, tra vita privata e carriera. E sicuramente una parte dell’intervista sarà dedicata alla moglie Milena e alla sua splendida famiglia.

Chi è la moglie di Massimiliano Pani

Milena Martelli è la seconda moglie di Massimiliano Pani, ma non è certo un volto sconosciuto al mondo della televisione. La donna, infatti, è stata valletta di Ok, il prezzo è giusto ed è anche un’ex ballerina. Dal loro primo amore è nato il figlio Edoardo. Massimiliano Pani, figlio di Mina, in realtà si è sposato ben due volte: la prima con Ulrike Fellrath, dalla quale ha avuto il figlio Alex, nato nel 1986. E la seconda proprio con Milena Martelli, sua compagna di sempre.

Valletta a Ok il prezzo è giusto e la carriera

Nella stagione 1996-1997 Milena, insieme a Samantha Crippa e Ana Laura Ribas ha vestito i panni di valletta nella trasmissione di successo Ok, il prezzo è giusto. Milena nella sua carriera ha lavorato anche nel corpo di ballo di ‘Re per una notte’, programma di Italia 1, mentre nel 1998 è stata al centro del gossip perché è stata lasciata dal fidanzato dell’epoca, Valeriano Longoni, che ha poi intrapreso una relazione con Natalia Estrada. Nella stagione televisiva 2000-2001 ha condotto su TSII, Televisione della Svizzera italiana, Edoardo, un programma di attualità e la serie di documentari ‘Oltre l’avventura’.

Il figlio Edoardo

Il figlio figlio di Massimiliano, Alex, è laureato in economia e collabora con Mina, la nonna paterna, scrivendo musica e testi di canzoni come Con o senza te, Il frutto che vuoi; mentre Edoardo, nato nel 2004 dall’amore con Milena, studia scienze politiche all’Università Science Po in Francia e nel 2022 si è diplomato in sassofono contralto a Londra.

Il gossip sul flirt di Massimiliano Pani con Antonella Clerici

Circa un anno fa Massimiliano Pani è finito al centro del gossip per un presunto flirt con Antonella Clerici, poi smentito da entrambi. La ‘bomba’ era stata lanciata da Pupo in diretta tv, ai microfoni della trasmissione ‘Ti lascio una canzone’.

Poi, alla rivista Dipiù, il figlio di Mina ha deciso di dire la sua: “Sono irritato. Dicono che io abbia perso la testa per Antonella Clerici. Questa storia ha ferito me e ha sofferto soprattutto mia moglie, la sola donna che amo. Non ho mai parlato della mia vita privata, ma lo faccio per difendere il mio matrimonio, la persona che mi sta accanto, la mia famiglia”. In quell’occasione l’arrangiatore e produttore aveva anche parlato della reazione del figlio, che all’epoca aveva 8 anni e si trovava davanti alla tv quando ha sentito le dichiarazioni di Pupo. “Si era un po’ arrabbiato”. Ma Milena non ha mai avuto dubbi e si è fidata di lui: “Non ha mai messo in dubbio la mia parola o il nostro legame, però mi ha fatto capire di esserci rimasta male”. Certo, chi non avrebbe reagito in questo modo? Quello che è certo è che nella vita di Massimiliano ora c’è solo lei, Milena.