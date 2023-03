Aurora Tropea di Uomini e Donne, chi è la dama del trono Over: età, di dov’è, foto, Instagram, il tumore

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre di Canale 5. Protagonisti dame e cavalieri del trono over, ma anche giovani tronisti: tutti, indipendentemente dall’età, sono lì alla ricerca dell’amore. E ha deciso di rimettersi in gioco, ancora una volta, un’ex conoscenza di Uomini e Donne: Aurora Tropea. Che è ritornata in studio e che ha intenzione di innamorarsi sul serio, mettendo da parte le discussioni con Gemma e l’opinionista Tina.

Il ritorno di Aurora Tropea a Uomini e Donne

Aurora Tropea è stata senza ombra di dubbio una protagonista di Uomini e Donne nel 2021. Ma, proprio in quell’anno, tra accuse e polemiche, aveva lasciato la trasmissione in lacrime senza aver trovato l’amore vero, quello con la a maiuscola. Ora, a distanza di tempo, è pronta a rimettersi in gioco ed è tornata nello studio del dating show di Maria De Filippi. “Ho sentito il forte bisogno di rimettermi in gioco, a Uomini e Donne il mio percorso era come in sospeso. Ora sarà un’Aurora più serena, soprattutto voglio che passi davvero la persona che sono: una donna sempre sorridente, semplice, che ha imparato a farsi scivolare addosso le cose” – ha raccontato la dama al magazine dedicato ai retroscena del programma.

Il tumore, come sta oggi

Aurora ritorna a Uomini e Donne, ma in questo periodo di assenza ha dovuto fare i conti con un tumore. “L’ho scoperto per caso. Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso” – ha raccontato. E al magazine ha detto: “Mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era in realtà un tumore molto aggressivo, così ho deciso anche io di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei e di conseguenza me ne hanno tolto uno. Con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno, che si era ramificato”. Fortunatamente, è riuscita a vincere quella battaglia. E ora è rinata, pronta per innamorarsi. E per davvero!

Instagram di Aurora Tropea

Aurora Tropea, che vive vicino Viterbo, è molto seguita su Instagram. Con l’account @auroratropea vanta oltre 30 mila followers. Di lei, inoltre, sappiamo che ha un negozio, che ama gli animali e come sport è appassionata di basket e golf. Aurora è anche una motociclista e ama viaggiare in solitaria, con il vento che le spettina i capelli.