Avanti un Altro, da sabato 12 marzo 2022 le nuove puntate (registrate prima del Covid)

Avanti un Altro: il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 sta per concludersi. E’ prevista, infatti, per domani, venerdì 11 marzo 2022, l’ultima delle nuove puntata. Da sabato 12 andranno in onda solo puntate registrate prima del Covid. Per la prima serata, oltretutto, toccherà aspettare la prossima primavera.

Avanti un Altro: tutte le novità

Il programma è un vero cavallo di battaglia per Canale 5 e di certo non rinuncerà alla sua trasmissione: vedranno così la luce ben 50 puntate registrate prima della pandemia. Per gli affezionati allo show sarà strano vedere l’assenza di mascherine e distanziamenti, ma almeno non resteranno senza puntate. Ma sono in arrivo altri cambiamenti: il programma che vede la collaborazione di Luca Laurenti e Paolo Bonolis, infatti, ha avuto un tale successo da indurre un cambiamento di orario: non più in fascia pre-serale ma in prima serata. Questo, però, avverrà solo la prossima primavera.

