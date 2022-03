Pomeridiano Amici 21, daily 10 marzo 2022: cosa succede oggi, spoiler e ultime novità

Amici 21. Un Daytime piuttosto litigioso quello andato in scena nel pomeriggio di ieri al pomeridiano di Amici 21. Il fatto di essere arrivati in serale non rende di certo i protagonisti di questa edizione più sereni e pacifici. Anzi, al contrario, lo stress e le tensioni si accumulano progressivamente, come in un climax irreversibile. Molti di loro continuano a punzecchiarsi, soprattutto per la questione pulizie nella casetta.

Amici 21: lo scontro tra Albe, Serena e LDA

A scontrarsi, questa volta, sono stati Albe e Serena contro LDA. Durante il loro turno di pulizie, Albe e Serena dormivano alla grande, e così il cantante napoletano ha comunque deciso di farle lui, senza svegliarle. La coppia si è innervosita perché avevano chiesto di essere svegliati per poter rispettare il turno. Secondo i due, LDA avrebbe pulito solamente per rinfacciarglielo poi in un secondo momento.

Pace fatta, ma ancora tensioni

Ed in effetti, poi, LDA ha confermato i sospetti: il cantante ha ammesso di averlo fatto per ”vendicarsi” di tutte le volte che Serena lo ha sgridato per qualcosa che riguardasse le pulizie. Solamente alla fine, dopo lunga discussione che sembra aver coinvolto tutta la casetta, i tre sembrerebbero aver chiarito. Ma la tensione resta, dunque non sorprenderebbero altre sfuriate durante le puntate successive.