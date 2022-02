Avanti un Altro Pure di Sera, domenica 13 febbraio 2022 non va in onda: ecco perchè

Avanti un altro pure di sera: è ufficiale, non andrà in onda. Ma perché? Scopriamo insieme tutte le informazioni al riguardo e le motivazioni della scelta.

Avanti un altro pure di sera: ecco perché non andrà in onda

A patire da domenica 13 febbraio 2022 il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti non andrà più in onda. Su Canale 5 ci sarà, invece, il film di Checco Zalone “Cado dalle nubi”. Ma come mai questo abbandono definitivo dopo appena quattro puntate? La motivazione è semplice: gli ascolti non sono andati come si sperava. Le registrazioni già effettuate dovrebbero andae in onda, ma la Mediaset non ha ancora dato informazioni sulle date. Invece Avanti un altro, la versione classica nel preserale, resta saldo: gli ascolti in questa fascia sono ottimi nonostante la concorrenza fatta da L’Eredità.

Ascolti Tv e polemiche

E il tasto degli ascolti è dolente anche a proposito di Sanremo: Paolo Bonolis ha infatti affermato che quest’anno la situazione è stata più semplice rispetto a quando ha condotto lui il programma in quanto la concorrenza era più spietata. Un pensiero condiviso anche da sua moglie, Sonia Bruganelli, che sebbene si sia complimentata con Amadeus ha sottolineato il fatto che le edizione condotte dal marito ebbero ascolti più bassi a causa della concorrenza fatta dagli altri programmi.