Uomini e Donne, anticipazioni 10 febbraio 2022: Luca Salatino e le nuove corteggiatrici

Anticipazioni Uomini e Donne: ci siamo, anche oggi siamo pronti per una nuova ed emozionante puntata sul dating show più amato e seguito di sempre. Maria De Filippi è pronta a condurre il programma, in onda come ogni giorno nel primo pomeriggio, su Canale 5. Insieme agli immancabili opinionisti Tina e Gianni, la puntata di oggi ci regalerà molte interessanti novità. Al centro dello studio oggi dovrebbe esserci Luca Salatino, per il quale le ultime puntate non sono state semplici a causa della situazione con Eleonora. Ma scopriamo insieme di più!

Anticipazioni Uomini e donne oggi, 10 febbraio 2022

Se Matteo ha ritrovato un po’ di serenità insieme a Federica, lo stesso non si può dire per Luca: il ragazzo, infatti, ha ricevuto molte segnalazioni su Eleonora e, dopo una serie di indagini (coadiuvato dalla redazione), ha deciso di mandarla a casa. Tra le tante corteggiatrici il bel romano ha deciso di dedicarsi maggiormente a Lily, ma nel corso della puntata di oggi potrebbero esserci nuove corteggiatrici. Resta saldo l’augurio che gli ha fatto la bellissima ex tronista Roberta Ilaria Giusti, ovvero di trovare la persona che sappia renderlo felice.

Armando incarnato, novità per lui?

Ma non solo ragazzi e tronisti: protagonisti di oggi anche alcuni membri dei parterre, maschile e femminile: Sara vorrà conoscere qualcun altro dopo la rottura con Giuseppe? E Armando, dopo la problematica con Denise, la bella corteggiatrice di Matteo Ranieri, avrà puntato qualcun altra? Il bel napoletano è stato protagonista di diverse accese discussioni proprio con alcune dame del parterre, forse oggi potrebbe esserci un colpo di scena? Non resta che attendere trepidamente la puntata per scoprire di più!