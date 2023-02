Baby K ad Amici 22: chi è, età, carriera, vero nome, canzoni, chi è il fidanzato, foto e Instagram

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Canale 5, a partire dalle 14, è con Amici, il talent show di Maria De Filippi. Tra gare di canto e di ballo, sfide e buste rosse, il serale per gli allievi della scuola più famosa d’Italia si avvicina. E oggi a giudicare i cantanti arriveranno tre ospiti e tre esperti: Baby K, Francesco Sarcina e il maestro Beppe Vessicchio. Chi dei ragazzi riuscirà a classificarsi al primo posto e avrà la possibilità di presentarsi davanti al suo coach per ottenere la tanto ambita maglia? Chissà…

Dagli esordi al debutto di Baby K

Baby K, all’anagrafe Claudia Judith Nahum, è nata a Singapore il 5 febbraio del 1983. Ha trascorso i primi anni di vita a Giacarta, successivamente ha vissuto a Londra, nel sobborgo di Pinner. Qui ha frequentato la Harrow School of Young Musicians che le ha consentito di fare svariate esperienze a livello musicale. Nel 2000, a 17 anni, si è trasferita a Roma dove ha iniziato a condurre alcuni programmi radiofonici sull’hip hop. Nel 2007 ha debuttato nella scena musicale con il rapper Amir.

I suoi successi

Baby K è l’unica artista italiana ad aver ottenuto un disco di diamante dalla FIMI grazie al singolo Roma-Bangkok, realizzato insieme a Giusy Ferreri, che ha venduto oltre 500.000 copie nel paese. Il videoclip è stato il primo nella storia della musica italiana ad aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Recentemente, il 17 giugno del 2022, è tornata sulle scene musicali con il singolo Bolero, che ha visto la partecipazione di Mika.

Chi è il fidanzato, vita privata

Baby K è felice al fianco di Edoardo Dionea Cicconi, un artista originario di Roma nato nel 1985. Lui è co-fondatore del collettivo artistico DUSKMANN. Al momento i due non hanno figli, ma la loro storia procede a gonfie vele.

Instagram di Baby K

Baby K ha un profilo Instagram e con l’account @babykmusic vanta oltre 700 mila followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità e del suo lavoro!