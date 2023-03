Back to School 2 con Federica Panicucci: quando inizia e cast concorrenti. Trentuno personaggi dello spettacolo parteciperanno a questo nuovo reality di Mediaset. Dovranno mettersi in gioco per superare la prova di quinta elementare, con la prima puntata del programma che andrà in onda il 5 aprile 2023. La seconda edizione del reality sarà trasmessa, in prima serata, su Italia Uno, con la conduzione di Federica Panicucci.

Il 5 Aprile inizia Back to School 2

La Panicucci dopo anni torna su Italia Uno in prima serata, prendendo le redini del programma lanciato da Nicola Savino (con il conduttore ora passato a TV8). Saranno tanti i volti dello spettacolo in gioco, come già annunciato da diversi programmi televisivi presenti nel palinsesto dell’universo Mediaset. Ecco chi saranno i concorrenti in gioco per l’edizione di “Back to School” 2023, che vedrà anche graditi ritorni nel piccolo schermo:

Awed, vincitore dell’Isola dei Famosi nel 2021 e influencer;

Blind, cantante;

Aldo Montano, Medaglia d’Oro di Scherma alle Olimpiadi di Atene 2004;

Ivan Cattaneo, artista;

Luca Onestini, appena uscito dal Grande Fratello Vip 7;

Alessandro Cecchi Paone, conduttore e opinionista;

Francesco Pannofino, attore e doppiatore;

Pierpaolo Pretelli, musicista e attuale compagno di Giulia Salemi;

Michele Cucuzza, storico conduttore e giornalista della RAI;

Ricky Tognazzi, attore;

Riki, cantante;

Walter Zenga, leggendario portiere dell’Inter e allenatore;

Gigi & Ross, comici;

Gabriele Cirilli, comico e imitatore;

Luca Daffrè, tronista di Uomini e Donne

Il cast femminile

Per le vip, invece, prenderanno parte al reality di Federica Panicucci: