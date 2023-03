Federica Panicucci lascia Mattino 5? Ecco perché e chi potrebbe sostituirla. Voci interne a Mediaset, e confermate da DonnaPop, vedrebbero la Panicucci alla fine della propria esperienza con “Mattino 5”. Programma che la conduttrice portava avanti da ben 14 anni, facendolo evolvere nel 2021 in “Mattino Cinque News”. Questo un format più vicino ai canoni del giornalismo, con la puntata mattutina che affrontava i grandi temi dell’attualità.

Federica Panicucci lascia Mattino 5?

La Panicucci potrebbe lasciare il programma a partire dall’edizione del 2024, nonostante si possa considerare la “mamma” di questa trasmissione, avendola condotta senza interruzioni dal 2009 a oggi. Per lei, si parlerebbe di nuovi progetti al guida di altri programmi. Tra questi “Back to School” su Italia Uno, dove entrerà al posto uscente Nicola Savino. Ma nel futuro di Federica c’è scritto Mediaset? Nulla è confermato, ma non sorprenderebbe un clamoroso ritorno in RAI o addirittura un trasferimento in qualche altra emittente privata, magari su Sky come stanno facendo altri suoi colleghi.

A mettere in bilico la posizione di Federica Panicucci in Mediaset, anche la valutazione della stessa emittente verso il programma di “Mattino Cinque News”. Pur tenendo ottimi ascolti per un programma mattiniero, l’editore Pier Silvio Berlusconi cercherebbe novità all’interno del programma. Magari partendo da una rinfrescata con la conduzione, che risulta identica da 14 anni. Dopotutto, anche nel 2009 fu una mossa azzardata, ma poi vinta, inserire la Panicucci a “Mattino Cinque”.

Prima di lei, il programma era condotto da Barbara D’Urso, ovvero la campionessa di ascolti targata Mediaset. Anche all’epoca il programma godeva di ottima salute, ma si sentì l’esigenza di spostare la D’Urso su altri programmi, magari lanciandoli definitivamente nell’Olimpo della televisione. La Panicucci trovo una virtuale consacrazione in quell’esperienza, anche se la sua storia già la rendeva di fatto una conduttrice perno della flotta Mediaset: basti pensare come sia la conduttrice a cui le persone si sono affezionati nelle varie edizioni del “Festivalbar”.